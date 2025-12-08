Habertürk
Habertürk
        Giresun Haberleri

        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Espiye ilçesinde Kıbrıs Gazisi Halil İbrahim Keskin, Espiye Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileriyle buluştu.

        08.12.2025 - 16:41
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'un Espiye ilçesinde Kıbrıs Gazisi Halil İbrahim Keskin, Espiye Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileriyle buluştu.

        Keskin, Diyanet Genç Ofis tarafından MYO binasında organize edilen programda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını anlatarak, vatana ve millete faydalı bir genç neslin önemini vurguladı.

        Öte yandan, Espiye Emniyet Müdürlüğüne atanan Muhammet Alışkan görevine başladı.

        Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, makamında ziyaret ettiği Alışkan'a görevinde başarı diledi.

        - Güce Belediye Başkanı Boduroğlu'ndan ikamet çağrısı

        Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, ilçe nüfusunun artırılması ve belediye hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla tüm hemşerilerine ikametgahlarını Güce'ye taşıması için çağrıda bulundu.

        Özellikle eğitim, ekonomi, istihdam ve temel hizmetlerin geliştirilmesi konularında nüfus artışının büyük önem taşıdığını vurgulayan Boduroğlu, "Bazı vatandaşların fiilen Güce'de yaşamasına rağmen ikametlerini başka yerlerde göstermeleri, belediyenin genel bütçeden daha az pay almasına ve dolayısıyla sunulan hizmetlerin aksamasına neden olabiliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

