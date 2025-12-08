Göksu travertenlerini yaklaşık 350 bin kişi ziyaret etti
Giresun'da, turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenlerini bu sezon yaklaşık 350 bin kişi gezdi.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Dereli ilçesinin Pınarlar köyünde büyüklü küçüklü göletlerden oluşan travertenler, sezonun açıldığı Nisan ayından bu yana yoğun ilgi gördü.
Dün itibariyle 350 bin civarında kişinin gezdiği travertenler, kent ve bölge turizmine önemli katkı sağladı.
Travertenlerin 2026'nın Mart ayında kapılarını tekrar ziyaretçilerine açması planlanıyor.
