        Giresun Haberleri

        Göksu travertenlerini yaklaşık 350 bin kişi ziyaret etti

        Giresun'da, turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenlerini bu sezon yaklaşık 350 bin kişi gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 09:54 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:54
        Göksu travertenlerini yaklaşık 350 bin kişi ziyaret etti
        Giresun'da, turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenlerini bu sezon yaklaşık 350 bin kişi gezdi.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Dereli ilçesinin Pınarlar köyünde büyüklü küçüklü göletlerden oluşan travertenler, sezonun açıldığı Nisan ayından bu yana yoğun ilgi gördü.

        Dün itibariyle 350 bin civarında kişinin gezdiği travertenler, kent ve bölge turizmine önemli katkı sağladı.

        Travertenlerin 2026'nın Mart ayında kapılarını tekrar ziyaretçilerine açması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

