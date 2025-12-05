Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresunspor'dan "Futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin açıklama

        Giresunspor Kulübü Başkanı Emin Eltuğral, "Futbolda bahis" soruşturmasını yakından takip ettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 17:59 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:59
        Giresunspor'dan "Futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin açıklama
        Giresunspor Kulübü Başkanı Emin Eltuğral, "Futbolda bahis" soruşturmasını yakından takip ettiklerini bildirdi.

        Eltuğral, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, soruşturmayla ilgili kendilerine ulaşan resmi bir evrak ya da başvuru bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Konu geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme gelmiş ve olaya adı karıştığı iddia edilen, eskiden Giresunspor forması giyen futbolcumuz konuyla alakalı sosyal medya hesapları üzerinden iddiaları yalanlayan bir açıklama yapmış ve olayın bir dolandırıcılık konusu olduğunu ifade etmişti. Bunun haricinde farklı bir bilgi veya belgenin bizlere ulaşmadığını ifade etmek isterim."

        Eltuğral, Türk adaletine güvenlerinin tam olduğunu vurgulayarak, "Soruşturma neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyor, gelişmeleri Giresunspor Kulübü olarak yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

