        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Alucra ilçesinde orman işletme şeflikleri yeni hizmet binasına taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:46 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:46
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'un Alucra ilçesinde orman işletme şeflikleri yeni hizmet binasına taşındı.

        Toplam 800 metrekare kullanım alanına sahip iki katlı inşa edilen yeni binada Alucra, Çamoluk, Bölükçam ve Kurtbeli orman işletme şeflikleri ile Toprak Muhafaza Şefliği hizmet vermeye başladı.

        - Espiye

        Espiye ilçesinde Cibril Mahallesi ile Çalkaya köyünü birbirine bağlayan 2,5 kilometrelik beton yol törenle hizmete açıldı.

        Belediye Başkanı Erol Karadere, törende yaptığı konuşmada, yapılan yol çalışmanın bölgeye değer kattığını söyledi.

        Öte yandan, Espiye'de okul servis araçlarının sahipleriyle toplantı gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk başkanlığında yapılan toplantıda araç takip sisteminin kurulması ve taşımalı eğitimde yaşanan sorunların çözümleri ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

