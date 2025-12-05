Giresun'dan kısa kısa

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk başkanlığında yapılan toplantıda araç takip sisteminin kurulması ve taşımalı eğitimde yaşanan sorunların çözümleri ele alındı.

Belediye Başkanı Erol Karadere, törende yaptığı konuşmada, yapılan yol çalışmanın bölgeye değer kattığını söyledi.

Toplam 800 metrekare kullanım alanına sahip iki katlı inşa edilen yeni binada Alucra, Çamoluk, Bölükçam ve Kurtbeli orman işletme şeflikleri ile Toprak Muhafaza Şefliği hizmet vermeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.