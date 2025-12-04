Giresun'da sağlık ekiplerinin acil müdahale becerileri test edildi

Giresun'da, sağlık ekiplerinin acil müdahale becerilerinin test edildiği eğitim, ölçme ve değerlendirme yarışma düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Giresun Uygulama Oteli bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 30 ekipten oluşan 150 katılımcı gerçeğe en yakın senaryoların uygulandığı 4 etapta yarıştı.

Ekipler, acil durum, çocuk, yetişkin ileri yaşam desteği ve travmalı hasta yönetimi gibi kritik alan senaryolarında müdahalede bulundu.

Yarışmada, Bulancak 2 Nolu Acil Yardım İstasyonu ekibi birinci, ⁠⁠Görele 1 Nolu Acil Yardım İstasyonu ekibi ikinci, Merkez 6 Nolu Acil Yardım İstasyonu ekibi ise üçüncü oldu.

İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy, ödül töreninde yaptığı konuşmada, acil müdahale ekipleri arasındaki işbirliğini geliştirmeyi, saha tecrübesini artırmayı ve toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sergilenen beceri ve uyumun Giresun'un 112 Acil Sağlık hizmetindeki kapasitesini ortaya koyduğuna işaret eden Aksoy, 112 Acil Sağlık ekiplerinin sahada olduğu kadar eğitimde ve krizde de ülkenin yüz akı olduğunu belirtti.