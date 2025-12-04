Vali Serdengeçti ile Rektör Prof. Dr. Can, yapımı devam eden morfoloji binasını inceledi

Habertürk
        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Tıp Fakültesi Morfoloji binası inşaatında incelemelerde bulundu.

        Giriş: 04.12.2025 - 15:47 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:47
        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Tıp Fakültesi Morfoloji binası inşaatında incelemelerde bulundu.

        Vali Serdengeçti, gazetecilere, binanın Türkiye'deki en büyük morfoloji binalarından biri olacağını söyledi.

        Alanın sağlık bilimleri kampüsü haline getirileceğini belirten Serdengeçti, "Bu bölge Giresun'umuzun eğitim yuvası haline gelecek. Burada Eğitim ve Araştırma Hastanesi, aynı zamanda morfoloji binası hep birlikte entegre bir kampüs olacak ve hem Giresun'a hem de bölgeye iyi bir şekilde hizmet edecektir." dedi.

        Rektör Can ise binanın 2026 yılı içerisinde bitirileceğini aktardı.

        Binada yaklaşık 200'e yakın akademisyen odası bulunduğunu kaydeden Can, "Modern bir morfoloji binasında ne gerekiyorsa hepsi var. Hocalarımız da burada olunca daha verimli çalışacak. Mekan hastane ile çok yakın. Hocalarımız hem hasta bakıyor, hem ders veriyor, büyük bir yükü var." diye konuştu.

        İnşaatta yüzde 80'e yakın fiziki gerçekleşme sağlandığını ifade eden Can, ödenek sıkıntısının olmadığını belirtti.

        Can, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu da aynı alana inşa edilecek binalara taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

        Vali Serdengeçti ile Rektör Can'a, İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Çıtlak ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Ağar eşlik etti.

