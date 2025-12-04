Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da "Sağlığa Kulaç At" etkinliğine katılanlar denizde yüzdü

        Giresun'da sağlıklı yaşama dikkati çekmek için "Sağlığa Kulaç At" etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 04.12.2025 - 16:03 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:03
        Giresun'da "Sağlığa Kulaç At" etkinliğine katılanlar denizde yüzdü
        Giresun'da sağlıklı yaşama dikkati çekmek için "Sağlığa Kulaç At" etkinliği düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünce Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Gedikkaya Mahallesi'ndeki Çerkez plajında bir araya gelen katılımcılar, denizde yüzdü.

        İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy, yaptığı konuşmada, hareket eden toplumun sağlıklı olduğu mesajını vermek istediklerini söyledi.

        Düzenli fiziksel aktivitenin kalp damar hastalıklarından diyabete, obeziteden ruh sağlığına kadar pek çok alanda koruyucu etkisi olduğunu vurgulayan Aksoy, Giresun'da bu farkındalığı artırmak, sağlıklı yaşam kültürünü toplumun her kesimine yaymak için çalıştıklarını belirtti.

        Yüzmeyi, denizi ve hareketi seven vatandaşların "Sağlığa Kulaç At" etkinliğinde bir araya geldiğini ifade eden Aksoy, "Atılan her kulaç, geleceğe atılmış bir adım." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün ise toplum için farkındalık yaratan spor etkinliklerinin önemini vurguladı.

        Katılımcılardan Emrullah Ceylan, suyun sıcaklığının iyi olduğunu, kurallara uyarak yüzmek gerektiğini belirtti.

        Abdullah Bekdemir de kışın denize girme isteğini gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Normalde tek girecektim ama bugün güvenli bir şekilde denize girdim. Bu Karadeniz'deki ilk deneyimim oldu, daha sonraki zamanlarda da denize girebilirim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

