Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Gölyanı Yaylası ziyaretçilerini doğal güzellikleriyle karşılıyor

        Giresun'da otantik ahşap evleri ve gölüyle ön plana çıkan Gölyanı Yaylası, kentin önemli turizm noktaları arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:45 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölyanı Yaylası ziyaretçilerini doğal güzellikleriyle karşılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'da otantik ahşap evleri ve gölüyle ön plana çıkan Gölyanı Yaylası, kentin önemli turizm noktaları arasında yer alıyor.

        Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesinde yer alan 1530 rakımlı Gölyanı Yaylası, evleri, gölü ve çevresindeki ormanıyla doğada huzur bulmak isteyenlerin adresi oluyor.

        2020'de "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen yayla, 4 bin 200 metrelik boru hattı ile göle su çekilmesi ve 4 kilometrelik stabilize yolun beton yol hale getirilmesiyle ziyaretçi yoğunluğunu artırdı.

        Üçtepe Belde Belediye Başkanı Harun Öztürk, AA muhabirine, yaylanın evleri, gölü ve çevresindeki ormanıyla otantik bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

        Gölyanı Yaylası'nın göç yolları güzergahında yer aldığını belirten Öztürk, sosyal medyanın da etkisiyle bozulmamış doğa arayışındaki insanlar için yaylanın önemli bir nokta olduğunu kaydetti.

        Öztürk, Giresun şehir merkezine yaklaşık 65 kilometre mesafedeki yaylaya ulaşımın daha da kolaylaştığına dikkati çekerek, "Yol sorunumuzu devletimizin desteğiyle büyük ölçüde aştık, bunun için minnettarız." dedi.

        Yayla sakinlerinden Resul Okur ise herkesi doğal güzelliklere şahit olmak için yaylaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor

        Benzer Haberler

        Ticaret borsalarında sezonun ilk üç ayında 138 bin tonu aşkın fındık işlem...
        Ticaret borsalarında sezonun ilk üç ayında 138 bin tonu aşkın fındık işlem...
        Giresun'da sağlık ekiplerinin acil müdahale becerileri test edildi
        Giresun'da sağlık ekiplerinin acil müdahale becerileri test edildi
        Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk üç ayında 547 milyon doları aşkın gel...
        Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk üç ayında 547 milyon doları aşkın gel...
        Giresun'da "Sağlığa Kulaç At" etkinliğine katılanlar denizde yüzdü
        Giresun'da "Sağlığa Kulaç At" etkinliğine katılanlar denizde yüzdü
        Vali Serdengeçti ile Rektör Prof. Dr. Can, yapımı devam eden morfoloji bina...
        Vali Serdengeçti ile Rektör Prof. Dr. Can, yapımı devam eden morfoloji bina...
        Tamamlandığında bölgenin en büyük sağlık yatırımı olacak Giresun'un en büyü...
        Tamamlandığında bölgenin en büyük sağlık yatırımı olacak Giresun'un en büyü...