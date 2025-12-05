Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Ticaret borsalarında sezonun ilk üç ayında 138 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

        Ticaret borsalarında, 2025 ürünü fındık sezonunun ilk üç ayında 138 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 10:42 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:42
        Ticaret borsalarında sezonun ilk üç ayında 138 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        Ticaret borsalarında, 2025 ürünü fındık sezonunun ilk üç ayında 138 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Ağustos, eylül ve ekim aylarında borsalarda 138 bin 854 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

        En fazla işlem, 29 bin 228 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 28 bin 632 tonla Giresun, 22 bin 508 tonla da Düzce ve Bolu izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

