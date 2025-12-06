Habertürk
Habertürk
        Giresun'da müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

        Giresun'da müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

        Giresun'un Eynesil ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 22:39 Güncelleme: 06.12.2025 - 22:39
        Giresun'da müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
        Giresun’un Eynesil ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Aralık köyünde yaşayan Hatice Bir'e ait evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında Bir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

