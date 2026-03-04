Canlı
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Espiye ilçesinde gençler iftar programında bir araya geldi.

        Giriş: 04.03.2026 - 11:21
        Espiye Gençlik Merkezince bir restoranda organize edilen programda yaklaşık 200 genç iftar yaptı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Tolga Cebeci, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

        - Kur'an kursu öğrencilerine Yeşilay tanıtıldı

        Yeşilay Haftası kapsamında İlçe Müftülüğüne bağlı Safiye Hatun ile Aydın Kaşıkçı 4-6 yaş Kur'an kurslarındaki öğrencilere yönelik tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlikte çocuklara Yeşilay'ın faaliyetleri, önemi ve misyonuyla ilgili bilgiler verildi.

        - Yağlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı genel kurulu yapıldı

        Yağlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Cihan Turan seçildi.

        İlçedeki bir düğün salonunda mevcut başkan Mustafa Özdemir'in aday olmadığı genel kurulda Cihan Turan, Fatma Turgut, Hüseyin Kangal başkanlık için yarıştı.

        Toplam 414 oyun kullanıldığı genel kurulda 314 oy alan Turan, odanın yeni başkanı oldu.

        Genel kurula Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Gökhan Türkmen, Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Kara, Yağlıdere Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Alaattin Kahyaoğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.


