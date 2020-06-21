DOKA’dan Piraziz’e 730 bin liralık yatırım

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Giresun'un Piraziz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Yetenekli Çocuklar, Nitelikli İş Gücü, Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye" Projesinin protokolü imzalandı.

Proje kapsamında DOKA tarafından Piraziz 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu’na maliyeti 730 bin lira olan 6 altı adet uygulama atölyesi kurulması kararlaştırıldı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Piraziz’deki ilk projesi olduğu belirtilirken 12 ay sürecek olan projede 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu’na tarım atölyesi, eSpor atölyesi, robotik kodlama ve 3D tasarım atölyesi, resim atölyesi, müzik atölyesi, ahşap atölyesi olmak üzere 6 adet uygulama atölyesi kazandırılacak.

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