Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli fındık hasadına katılmak için Giresun’a geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık hasadına katılmak ve beraberinde bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için 14 Ağustos Cuma günü Giresun’a geliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin dünyada üretim ve ihracatında ilk sırada olduğu fındık hasadı için 14 Ağustos Cuma günü Giresun’a geliyor. İzmir’den havayolu ile Giresun’a gelecek olan Bakan Pakdemirli, ilk olarak Giresun Valiliğini ve Giresun Belediyesini ziyaret edecek. Sonrasında AK Parti Giresun İl Başkanlığı ve MHP Giresun İl Başkanlığı ziyaret edecek olan Bakan Pakdemirli, Merkez ilçesi Batlama Vadisinde fındık hasadı programına katılacak. Hasat programının ardından Fındık Araştırma Enstitüsünü ziyaret edecek olan Bakan Pakdemirli, Giresun Ticaret Borsası Lisanslı Fındık Deposunu ziyaret etmesinin ardından akşam saatlerinde havayolu ile tekrar İzmir’e hareket edecek.

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