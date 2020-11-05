Alucra Oğlak Kebabı coğrafi işaret aldı

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru sonucunda Alucra Oğlak Kebabı, Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillendi. Bununla birlikte Giresun’un coğrafi tescilli ürün sayısı 9’a çıkmış oldu.

Giresun’un Alucra ilçesinde çok eski bir geleneğe sahip olan Alucra Oğlak Kebabı, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 14 Ocak 2019 tarihinde Türk Marka ve Patent Kurumuna yapılan başvuru sonucunda 27 Ekim 2020 tarihinde coğrafi işaret ile tescillendi. Alucra Oğlak Kebabı’nın ayırt edici özelliği ise Temmuz ayının başından Ekim ayının sonuna kadar olan dönemde, sütten kesilmiş ve 1 yaşını geçmemiş olan kara oğlakların yöreye özgü fırınlarda pişirilmesidir. Oğlak Kebabı kendine özgü pişirme tekniğiyle oda koşullarında 23 gün bozulmadan kalabiliyor ve kış şartlarında 23 ay süreyle saklanabiliyor.

Alucra Oğlak Kebabının coğrafi işaret almasıyla birlikte Giresun’un coğrafi işaret tescilli ürünlerinin sayısı 9’a çıkmış oldu. Giresun’un diğer coğrafi tescilli ürünleri ise; Çamoluk şeker kuru fasulyesi, Giresun fındık ezmesi, Giresun kalınkara fındığı, Giresun sivri fındığı Giresun Tombul fındığı, Görele dondurması, Piraziz elması ve Tamzara dokuması.

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