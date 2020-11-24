Giresun'da dereye uçan aracın kayıp sürücüsünün cansız bedeni bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da dereye uçan aracın kayıp sürücüsünün cansız bedeni bulundu

İHA

Giresun'da dereye uçan aracın kayıp sürücüsünün cansız bedeni bulundu

Giresun’un Güce ilçesinde önceki gece otomobiliyle uçtuğu derede akıntıya kapılarak kaybolan 59 yaşındaki İlhan Gürbüz’ün cansız bedenine ulaşıldı.
Kaza önceki gece EspiyeGüce karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İlhan Gürbüz (61) yönetimindeki 52 AAJ 534 plakalı otomobil İlit köprüsü mevkiinde virajlı bölgede direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Dere içerisinde aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta bulunamayan Atasoy için arama çalışması başlattı. Dün gece ara verilen çalışmalar, bu sabah yeniden başladı. Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri kazanın olduğu yere 500 metre mesafede, derede İlhan Gürbüz’ün cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Gürbüz’ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından ambulansla Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'da otomobil, dereye uçtu; kayıp sürücü aranıyor/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Giresun'da otomobil, dereye uçtu; kayıp sürücü ...
Giresun'da otomobil, dereye uçtu; kayıp sürücü aranıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Giresun'da otomobil, dereye uçtu; kayıp sürücü ...
Giresun Belediyesi 2 yeni aracı bünyesine kattı
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi 2 yeni aracı bünyesine kattı
Giresun'da araç dereye uçtu: 1 kayıp
YEREL HABERLER Giresun'da araç dereye uçtu: 1 kayıp
Giresun'da otomobil, dereye uçtu; kayıp sürücü aranıyor
YEREL HABERLER Giresun'da otomobil, dereye uçtu; kayıp sürücü ...
Türkiye tekstil üretiminde lider ülke İş adamı İsmail Kizek: “Hedefimiz pandemi ve döviz kuruna rağmen tekstil ihracatında Türkiye rekorunu kırmaktır”
YEREL HABERLER Türkiye tekstil üretiminde lider ülke İş adamı İsmail ...
Giresun-Gümüşhane karayolu heyelan sonrası ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Giresun-Gümüşhane karayolu heyelan sonrası ulaşıma ...
Giresun´da ev yangını
YEREL HABERLER Giresun´da ev yangını
Giresun'da yangın Bir apartmanın 3. katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Giresun'da yangın Bir apartmanın 3. katında çıkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X