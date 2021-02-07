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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu köyün her ihtiyacı devletten yardım beklemeden köylüler tarafından yapılıyor

İHA

Bu köyün her ihtiyacı devletten yardım beklemeden köylüler tarafından yapılıyor

Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı Dereköy köyünde tüm işler, devletten yardım beklenmeden köylülerin ortak işbirliğiyle yapılıyor.
Köyün ihtiyaç duyduğu hizmetleri kendi imkanlarıyla yaptıklarını anlatan köy muhtarı Muzaffer Yayla şimdi de yaklaşık 100 bin lira maliyeti olan yol çalışmasına başladıklarını söyledi. Muhtar Yayla, “Köylümüz ihtiyaç duyduğu hizmetleri devletten beklemeden önce kendi imkanlarıyla yapmaya çalışıyor. Bunun en güzel örneği 150 yıllık yol sorununa neşter vurarak gösteriyoruz. Yaklaşık 2 kilometre olarak vurmayı düşündüğümüz bu yoldan 50 arazi sahibi yaralanacak. Bu yol analarımızın, babalarımızın, bacılarımızın hayali olan bir yoldu. Yol olmadığı için bu arazilerden hep sırtta taşımacılık yapıldı. Bahçesindeki fındığını, odununu ve buralar fındık bahçesi olmadan önce tüm tarım ürünleri hep sırtta taşındı. Vatandaşlarımız diz ağrısına, bel ağrısına kaldı genç yaşta. Biz bu yollarla bunlara neştere vuracağız. Daha önce Aralık Köyümüzde arazisi olan ama yolu olmayan arazilerimiz için yine 2 kilometre yol vurarak vatandaşlarımızı arazileriyle buluşturmuştuk. Bu çalışmaların hepsinde köy derneğimizin katkılarını unutmamak lazım. Bu çağda artık sırta yük taşımacılığına son vermek istiyoruz” diye konuştu.
Köyde yol ihtiyaçlarından başka hizmetleri de yine köylülerin desteğiyle yaptıklarını anlatan Muhtar Muzaffer Yayla, ‘’köylü kadınlarımız için köy camimizin altına sosyal alanlar oluşturduk. Geçmiş yıllarda köyümüze yeni bir cami yapıldı fakat bu camimizin minaresi yoktu. Köy halkımızla bir araya geldik ve aramızda topladığımız parayla camimizin minaresini yaptık. 2016 yılında ilçemizde yaşanan sel afetinde köyümüzün ortak malı su değirmeni yıkılmıştı. Yine köy halkımızla el ele vererek 65 bin lira gibi bir rakama değirmeninizi yaparak hizmete sunduk. Devlet, vatandaş işbirliğiyle köyümüz bozuk yollarına 700 m3 beton dökümü gerçekleştirerek daha yaşanılır bir köy olma yönünde adımlar attık’’ dedi.

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