Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

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Giresun’un Güce ilçesinde viraja hızlı giren kamyonet yol kenarındaki kayalıklara çarparak ters döndü. Sürücü hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.00 sıralarında Güce ilçesine bağlı Akpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Hilmi Künbül kontrolündeki 28 YA 168 plakalı kamyonet, Güce İstikametinden Ergenekon köyü istikametine seyir halindeyken hızla viraja girdi. Araç yoldan çıkarak yolun sağındaki kayalıklara çarpması üzerine ters döndü. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Hilmi Künbül olay yerinde hayatını kaybetti.

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