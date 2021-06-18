Fındıkta dalkıran zararlısına karşı mücadele Giresun Ziraat Odası Tarım Danışmanları, üreticilerin fındıkta dalkıran tuzağı kurulumuna yardımcı olmak için sahaya indi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilere yönelik tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında üreticilerin dalkıran tuzağı kurulumuna yardımcı olduklarını bildirdi.

Karan, oda bünyesinde çalışan tarım danışmanları tarafından bir fındık zararlısı olan dalkıran zararlısına karşı üreticilerin bahçelerine tuzak kurulduğunu kaydetti.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, dalkıranın fındık bahçelerinin önemli zararlılarından olduğunu belirterek, mücadelesi yapılmadığında dallarda kurumalara ve ürün kaybına neden olduğunu ifade ederek “Dalkıranın ergin dişilerinin fındıkların dallarında galeriler açarak zarara neden olmaktadır. Açılan deliklerden bitki özsuyu dışarı sızar, sızıntılar dallarda siyahımsı izler bırakır, dallar zayıflar ve yan dalları ile birlikte kurur. Yoğun bulaşmalarda ocakları tamamen kurutabilir. Mücadelesinde kültürel önlemler çok önemlidir. Dalkıran bakımsız ve zayıf bahçelerde daha fazla zarar yaptığından gübreleme ve bakım işlemlerine önem verilmelidir. Taban suyu yüksek olan yerlerde bahçe tesis edilmemelidir. Kış aylarında galerili zayıf ve kuru dallar bahçeden uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. Ancak gözden kaçırılarak ocaklarda bırakılan bulaşık dallar ilkbaharda yapılan budama esnasında ocaklardan çıkarılarak mücadeleye devam edilmelidir. Haziran temmuz ve ağustos aylarında yoğun olarak çıkan yeni nesil dalkıran erginleri ile kitlesel tuzaklama yöntemi ile mücadele yapılabilir” dedi.

Dalkıran zararlısıyla mücadelede kültürel mücadele kadar kimyasal mücadelenin de önemli olduğunu belirten Karan, “Dalkıranın çıkış döneminde ergin dişilerin bulaşık olan dallardan bulaşık olmayan fındık dallarına galeri açmalarını önlemek amacıyla yapılır. Dalkıran mücadelesinde başarı sağlayabilmek için dalkıran çıkışlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Kışlamış erginlerin aktif hale geçerek taze odun talaşlarının görüldüğü yeni galeriler tespit edilince ilaçlama yapılmalıdır. Ancak ilkbahar döneminde hava sıcaklıklarına bağlı olarak kademeli olarak çıkış yapan zararlıya karşı yapılan kimyasal mücadelede başarı sağlanamayabilir. Dalkıran çıkışlarının yoğun olarak devam ettiği yaz dönemi haziran ve temmuz aylarında mücadele zamanı tespiti yapılır. Biyoteknik mücadelede kullanılan kitlesel yakalama tuzakları, çıkış zamanı tespiti için izleme amaçlı kullanılmaktadır. Haziran başından itibaren bahçeyi temsil edecek şekilde yerden 11,5 metre yüksekliğe asılan çekici tuzaklar, düzenli olarak haftada bir kontrol edilir. Tuzaklarda yakalanan erginlerde ani bir yükseliş görüldüğünde dalların gövdelerini kaplayacak şekilde ilaç uygulaması yapılmalıdır. İlimiz fındık bahçelerinde zarara neden olan dalkırana karşı üreticilerin dikkatli davranmaları, bahçelerini sık aralıklarla kontrol etmeleri, zararlı ile bulaşık olan bahçelerde zamanında mücadele yapmaları, ekonomik anlamda ürün kayıpları yaşanmaması bakımından önemlidir” diye konuştu.

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