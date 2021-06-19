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Marangoz atölyesine alabalık havuzu yaptı İnşaat yaparken temelden çıkan suyla önce inşaatı tamamladı ardından ise binanını altına yaptırdığı marangoz atölyesinin bir bölümünü alabalık havuzuna dönüştürdü

İHA

Marangoz atölyesine alabalık havuzu yaptı İnşaat yaparken temelden çıkan suyla önce inşaatı tamamladı ardından ise binanını altına yaptırdığı marangoz atölyesinin bir bölümünü alabalık havuzuna dönüştürdü

Giresun’da marangoz ustasının atölyesine yaptırdığı alabalık havuzu görenlerin ilgisini çekiyor.
Giresun’da marangoz ustası olan Şaban Elmas, yaptırdığı binanın temelinde çıkan kaynak suyu önce bina yapımında kullandı, ardından ise binanın altına kurduğu marangoz atölyesinin bir bölümünü havuza dönüştürerek alabalık yetiştirmek için kullanmaya başladı.
İnşaat yaparken ortaya çıkan kaynak suyu balık havuzu olarak değerlendirdiğini anlatan Şaban Elmas, “Bu mevcut binamızın olduğu yerde eskiden bahçeli bir ev vardı ve kapısında da su kuyusu var. Binayı yıkıp yeni bina yapmak için temeli kazmaya başlayınca da kaynak suyu çıkmaya devam etti. Bu binayı dahi buradan çıkan kaynak suyu kullanarak yaptık. Daha sonra da binanın altına marangoz atölyesi kurdum ve suyun çıktığı bölümü de küçük bir havuza dönüştürdük. Daha sonraki yıllarda içerisine alabalık atarak yetiştirmeye başladık. Önceleri hobi olarak beslediğimiz balıklar zamanla çoğalmaya başlayınca hem eşe dosta dağıtmak için hem de kendimiz yemek için yetiştirdik. İşyerimize müşteriden çok balıkları görmek için gelenler oluyor“ dedi.
Aynı mahallede birçok binanın altında içilebilir temiz kaynak suların bulunduğunu kaydeden Mustafa Osmanoğlu ise, “ Bende aynı mahallede ikamet ediyorum. Bizim binamızın altında da kaynak suları vardı ancak zamanla artan yapılaşmalar kaynak suları kuruttu ama buradaki suyun kaynağı kesilmedi. Zaman zaman ben de buraya gelip balıkları izliyorum. Adeta bize terapi gibi geliyor. Zaman geçirmek için iyi bir hobi” ifadelerine yer verdi.

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