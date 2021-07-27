Giresun’da dengesini kaybederek düşen kadın hayatını kaybetti

Giresun’da engebeli arazide dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde 61 yaşındaki Ayşe Yamak, havanın yağışlı olması nedeniyle engebeli bahçesinde dengesini kaybederek düştü. Yamak, olay yerinde hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.