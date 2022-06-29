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Giresunspor genel menajerliğine Serkan Ünver getirildi

İHA

Giresunspor genel menajerliğine Serkan Ünver getirildi

Giresunspor’da, genel menajerlik görevine Serkan Ünver’in getirildiği açıklandı.
Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada. “Giresunspor'umuz, genel menajerlik görevi için Serkan Ünver ile anlaşma sağlamıştır. Genel menajerimiz Serkan Ünver'e Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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