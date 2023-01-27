Süper Lig'de 21. haftanın en kritik maçlarından biri olarak gösterilen randevuda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, deplasman Giresunspor ile karşılaşıyor. Üst üste 9 lig maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen sarı kırmızılılar, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen güçlü Karadeniz temsilcisi karşısında 3 puan arayacak. İşte, Giresunspor Galatasaray maçı ile ilgili tüm bilgiler...