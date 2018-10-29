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Ercüment Cengiz, Nedim Saban
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Türk ve Kanadalı oyuncular sahneleyecek

Ercüment Cengiz'in romanı 'Gırnatacı', Canada Councel For Arts desteğiyle müzikal oluyor. Kadrosunda Türk ve Kanadalı oyuncuların yer alacağı müzikal Gırnatacı Osman'ın yaşamından kesitler sunuyor

29.10.2018 - 10:05 | Güncelleme:

Ercüment Cengiz'in 'Gırnatacı' adlı romanı müzikal haline getiriliyor. Canada Councel For Arts desteğiyle Türkiye ile Kanada  arasında kültür köprüsü kurulması amacıyla oluşturulan projde Gırnatacı Müzikali', bağımsız ‘Theatr Why Not’ tiyatro topluluğu ve Nedim Saban yönetimindeki ‘Tiyatro Kare’ işbirliğiyle sahnelenecek. Kanadalı yönetmen Guillermo Verdecchia'nın sahneye uyarlayacağı oyunda Kanadalı ve Türk oyuncular bir araya gelecek. Müzikalin müzikleri projenin kültürlerarası temasına uygun olarak hazırlanıyor.

‘Gırnatacı’ 2012'de Everest İlk Roman Ödülü'nü kazandı. Galata'da gırnata çalan on yedi yaşındaki Osman'ın, Sultan 2'nci Abdülhamit'in emriyle 1893 yılında Chicago Jackson Park'ta açılan Colomb Sergisi'ne gönderilen musiki heyeti içinde yer almasıyla bütün yaşamı değişiveriyor. Scott Joplin'in keşfedeceği Osman, artık caz grupları arasında yer alacak, İstanbul'u, orada bıraktığı sevgilisi Meline'yi, kan kardeşi Kevork'u unutamayacaktır. Büyülü sesiyle giderek bir roman kişisine dönüşen gırnata, okurun bildiği ama karakterlerin bilmediği yakıcı bir sırrı da beklenmedik sona götürecektir.

 NEDİM SABAN - ERCÜMENT CENGİZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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