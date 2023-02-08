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Gizem Güven: Enkaz altından çıktığımda 5 yaşındaydım

1999 Gölcük Depremi'nde ailesiyle birlikte göçükten çıkarılan Gizem Güven, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından duygulandıran bir mesaj yayınladı. 1999'da Enkazdan kurtulduğu sırada henüz 5 yaşında olduğunu belirten Güven, "Bunca yıl geçti daha büyük bir felaket ile kalplerimiz deprem bölgesinde atıyor. Aynı acı, aynı çaresizlik, dinmeyen aynı umut ile…" ifadelerini kullandı

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  • Gizem Güven'den duygulandıran deprem paylaşımı: Enkaz altından çıktığımda 5 yaşındaydım - Son dakik magazin haberleri

    10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu.
  • Gizem Güven'den duygulandıran deprem paylaşımı: Enkaz altından çıktığımda 5 yaşındaydım - Son dakik magazin haberleri

    Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
  • Gizem Güven'den duygulandıran deprem paylaşımı: Enkaz altından çıktığımda 5 yaşındaydım - Son dakik magazin haberleri

    Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu. Bu isimlerden biri olan Gizem Güven, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

    1999 Gölcük Depremi'nde ailesiyle birlikte enkazdan kurtulan Gizem Güven, yaşananların ardından duygusal bir paylaşımda bulundu.
  • Gizem Güven'den duygulandıran deprem paylaşımı: Enkaz altından çıktığımda 5 yaşındaydım - Son dakik magazin haberleri

    "DAHA BÜYÜK BİR FELAKETLE KALPLERİMİZ DEPREM BÖLGESİNDE ATIYOR"

    Enkazdan kurtulduğu anlarda çekilen fotoğrafını yayınlayan Gizem Güven, duygularını "O felaket gün ailemle enkaz altından çıktığımızda henüz 5 yaşındaydım. Unutmak ne mümkün... Bunca yıl geçti daha büyük bir felaket ile kalplerimiz deprem bölgesinde atıyor. Aynı acı, aynı çaresizlik, dinmeyen aynı umut ile…" sözleriyle ifade etti.

    Fotoğraflar: AA, Instagram, İHA

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