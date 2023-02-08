Gizem Güven: Enkaz altından çıktığımda 5 yaşındaydım

"DAHA BÜYÜK BİR FELAKETLE KALPLERİMİZ DEPREM BÖLGESİNDE ATIYOR"

Enkazdan kurtulduğu anlarda çekilen fotoğrafını yayınlayan Gizem Güven, duygularını "O felaket gün ailemle enkaz altından çıktığımızda henüz 5 yaşındaydım. Unutmak ne mümkün... Bunca yıl geçti daha büyük bir felaket ile kalplerimiz deprem bölgesinde atıyor. Aynı acı, aynı çaresizlik, dinmeyen aynı umut ile…" sözleriyle ifade etti.

Fotoğraflar: AA, Instagram, İHA