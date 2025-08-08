Gizem Karaca: Pijamalarımdan kurtuldum
Haziran ayında kızı Leyla Yaz'ı kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşayan Gizem Karaca, pijamalarından kurtuldu
2011 Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen, ardından oyunculuğa adım atan Gizem Karaca, 2017'de Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturmuştu. Çift, haziran ayında ilk çocukları Leyla Yaz Ekmekçi'yi kucaklarına almıştı.
Zaman zaman sosyal medya hesabından anneliğe dair deneyimlerini sosyal medya üzerinden yayımlayan Gizem Karaca'dan yeni bir paylaşım geldi.
"HAYATA KARIŞTIM"
Bebeğinin 40'ının çıktığını duyuran oyuncu; "Pijamalarımdan kurtuldum. Hayata karıştım" ifadelerini kullandı.