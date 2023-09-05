Gizem Örge, Avrupa şampiyonluğunun 'gizemi' oldu!
Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazarken Gizem Örge de şampiyonluğun 'Gizem'i oldu. Giovanni Guidetti ile problem yaşadıktan sonra Milli Takım'dan birkaç yıl uzak kalan; Sırbistan maçından sonra yaptığı konuşma ile Türkiye'yi duygulandıran Gizem Örge, turnuvada gösterdiği performansla dikkatleri çekti
Gizem Örge, Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşıyor! Fenerbahçe Opet'in yıldız liberosu, maç sonunda yaptığı konuşma ile tüm Türkiye'yi duygulandırırken milli voleybolcunun uzun süre ay-yıldızlı formadan uzak kalması da gündem oldu.
Voleybola Ankara Eczacı Voleybol Kulübü’nde başlayan ve Gizem Örge, 2012-13 sezonunda Nilüfer Belediyespor'a transfer olurken 2013'te ise VakıfBank'ın yolunu tuttu. 2021 yılına kadar sekiz sezonda birçok başarıya imza atan Gizem Örge daha sonra Fenerbahçe Opet'e transfer olmuştu.
VakıfBank'ın başantrenörü ve dönemin Milli Takım başantrenörü olan Giovanni Guidetti ile problem yaşadığı belirtilen Gizem Örge, Milli Takımdan kopmuş ve uzun süre davet edilmemişti. Çocukluk hayalleri arasında ay-yıldızlı formayı terletmenin bulunduğunu dile getiren Gizem Örge, Milli Takım'ın Daniele Santarelli'ye emanet edilmesiyle birlikte ay-yıldızlı formasına kavuşmuştu.
Daniele Santarelli’nin başantrenör olmasıyla Milli Takım'a yeniden davet edilen Gizem Örge, 3-2'lik Sırbistan zaferi sonrasında "Herkesle gurur duyuyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese teşekkürler. Bana 'savunma bakanı' dendi, bu Fenerbahçe’de dendi. Şimdi 'Milli Savunma Bakanı' oldum. Benim yeniden doğuşum Fenerbahçe’de başladı. Kulübüme teşekkür ediyorum" diye konuşmuştu.
Milli Takım formasından uzak kaldığı döneme de değinen Örge, babasına seslenirken gözyaşlarına tutamadı şunları söyledi:
"Aileme teşekkür ediyorum. Babama teşekkür ediyorum. Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Kızım sen de bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım baba! Tarih yazarken buradayım! Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur"