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HaberlerFiskosGizem Özdilli'yi şaşırtan görüntü: Bu nedir? - Magazin haberleri
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Gizem Özdilli'yi şaşırtan görüntü

Ünlü model Gizem Özdilli, evinin penceresinden çektiği görüntüde parlayan cisme dikkat çekip, "Bu nedir?" diye sordu. Özdilli'nin paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Gizem Özdilli'yi şaşırtan görüntü: Bu nedir? - Magazin haberleri
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un UFO açıklamasının yankıları sürerken, Gizem Özdilli'nin paylaşımı merak konusu oldu. Özdilli, evinin penceresinden çektiği görüntüde parlayan cisme dikkat çekti. Ünlü manken, takipçilerine "Bu nedir?" sorusunu yöneltti. Bazı kullanıcılar, görüntüde yer alan cismin UFO olabileceğini öne sürerken, bazı takipçileri de, güneş yansımasından kaynaklanabileceğini belirtti.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Demet Akalın'ın yüzüğü doğa yürüyüşüne çıktı herhalde" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

Demet Akalın ve &ccedil;ok konuşulan tektaşı
Demet Akalın ve çok konuşulan tektaşı

PENTAGON UFO GÖRÜNTÜSÜ YAYINLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçtiğimiz sene 2004 ve 2015 yılları arasında donanma pilotları tarafından kaydedilen ve tanımlanmayan hava cisimlerini (UFO) gösteren üç videoyu resmen yayınlamıştı.

Görüntüler 2017 ve 2018 yıllarında özel bir şirket tarafından da yayınlanmıştı. Pentagon sözcüsü görüntülerin gerçek olup, olmadığına ilişkin herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olmamak için dosyalar üzerindeki gizliliğin kaldırıldığını söylemişti.

"ARTIK İNANMAYA BAŞLADIM"

ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın eski yöneticisi R. James Woolsey, uzaylıların varlığına yıllar önce yaşadığı bir olayın ardından inanmaya başladığını açıklamıştı.

"UÇAK 12 BİN METREDE DURDU"

Woolsey, bir arkadaşının kullandığı savaş uçağının havada UFO ile karşılaştıktan sonra 12 bin metrede durarak asılı kaldığını anlatarak, "Gördüğüm bu olay uzaylılara olan inancımı tetikledi" demişti.

Woolsey, uzaylılar geldiğinde insanlığın dostça davranmasını umduğunu belirtmişti. Öte yandan, Ocak ayında Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık 2.2 milyon belgeyi indirilebilir bir formatta erişime açtığını duyurmuştu.

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