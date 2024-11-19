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        Haberler Dünya Ortadoğu "Gizli belgelerin sızdırıldığına" dair kanıtlar var | Dış Haberler

        "Gizli belgelerin sızdırıldığına" dair kanıtlar var

        İsrail basını, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) ve İsrail polisinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden gizli belgelerin sızdırılması olayına Netanyahu'nun 2 danışmanının karıştığına dair kanıtların bulunduğunu yazdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 21:10 Güncelleme: 19.11.2024 - 21:10
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        "Gizli belgelerin sızdırıldığına" dair kanıtlar var
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        Haaretz gazetesi adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun ofisinden gizli belgelerin Alman Bild gazetesine sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Netanyahu'nun danışmanı Yonathan Urich ile eski danışmanı Srulik Einhorn'un olaya karıştığına dair kanıtların olduğu belirtildi.

        İFADE VERMEYE ÇAĞRILDI

        İsrail polisinin Urich'i yakın zamanda soruşturma için ifade vermeye çağırdığı kaydedildi.

        Netanyahu'nun son seçim kampanyaları döneminde kıdemli danışmanlığını yapan Einhorn'un ise İsrail dışında iyi bağlantılara sahip olduğu ve İsrail polisinin onu da soruşturmaya dahil etmek istediği aktarıldı.

        Halihazırda Einhorn'un Sırbistan'da bulunduğu, İsrail'e ne zaman döneceği veya ne zaman sorgulanacağının belli olmadığı ifade edildi.

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        ALMAN BASININA SIZDIRILDI

        Tutuklu bulunan ve Netanyahu'nun yardımcılarından Eliezer Feldstein'in başbakanın ofisindeki gizli belgeyi İsrail'de yayın yapan Kanal 12'den bir gazeteciye sızdırmak istediği ancak gizlilik sebebiyle yapamadığı belirtildi.

        Urich’in ise söz konusu belgenin Einhorn’a göndermesini istediği ve böylece Alman basınına sızdırıldığı iddia edildi.

        İSRAİL ORDUSUNA AİT HASSAS İSTİHBARAT BELGELERİ SIZDIRILMIŞTI

        İsrail basınında çıkan haberlerde, soruşturmanın İsrail ordusuna ait hassas istihbarat belgelerinin yetkisiz transferi, çarpıtılması ve medyaya sızdırılmasıyla ilgili olduğu kaydedilmişti.

        Söz konusu olaya ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eski yardımcılarından Eliezer Feldstein'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

        Hamas'a ait olduğu öne sürülen, üstünde oynamalar yapılmış belgelerin kamuoyunu manipüle etmek amacıyla Başbakanlık Ofisince yabancı basına servis edildiği anlaşılmıştı.

        Yabancı basına servis edilen belgeler, Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazetelerinde yayımlanmıştı.

        Jewish Chronicle’ın belgelere dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Gazze’de ele geçirdiği öne sürülen belgelere göre, Yahya Sinvar’ın İsrailli esirlerle beraber Mısır üzerinden Gazze dışına kaçmayı planladığı öne sürülüyordu.

        Bild gazetesindeki habere göre ise, İsrail güçlerinin Gazze’de ele geçirdiği belgelerde Hamas’ın psikolojik harp taktiği olarak esir takası ve ateşkes görüşmelerini mümkün olduğunca uzatmayı planladığı aktarılıyordu.

        İsrail basınında, söz konusu olayın "İsrail güvenlik teşkilatında büyük endişe ve öfkeye yol açtığı ve bunun, Başbakan Binyamin Netanyahu ve yakın çalışma arkadaşları ile askeri yetkililer arasında gerginliği yükselteceğinin öngörüldüğü" yorumu yapılmıştı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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