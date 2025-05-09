Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Glass Beams KüçükÇiftlik Park'a geliyor

        Glass Beams KüçükÇiftlik Park'a geliyor

        Müzikal ilhamını Hint mirasından alan Avustralyalı esrarengiz üçlü Glass Beams, 29 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta saykedelik bir konsere imza atacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Glass Beams KüçükÇiftlik Park'a geliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Müzikal ilhamını Hint mirasından alan Avustralyalı esrarengiz üçlü Glass Beams, Epifoni organizasyonu ve All Things Live Middle East iş birliği ile İstanbul'a geliyor. Döngüsel, ritimsel ve hipnotik melodilerle saykedelik müziği bir araya getirdikleri şarkılara imza atan Avustralyalı esrarengiz üçlü 29 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta saykedelik bir konsere imza atacak.

        Maskeleriyle kimliklerini sır gibi saklayan, mistik ve sakin bir sounda sahip olan Glass Beams, “Taurus”, “Kong”, “Rattlesnake” gibi gözde şarkılarıyla tanınıyor. Grubun kurucusu Rajan Silva'nın müzikal serüveni, 70'lerin sonunda Hindistan'dan Melbourne'a göç eden babasıyla ilgili çocukluk anılarının yeniden canlanmasıyla başladı. Grup, Doğu ve Batı, eski ve yeni arasındaki bu çapraz tozlaşma ruhunu, kendi çalışmalarında yakalayarak, yeni bir saykedelik müzik dalgası yaratmayı başardı.

        Telli Davul’un açılışıyla başlayacak gece, elektronik ve etnik müziği başarıyla harmanlayan Islandman’in performansıyla devam edecek. Her iki grup da izleyicileri, saykodelik ve ritüelvari bir atmosferin içine çekecek. Konserin biletleri biletinial.com'da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Glass Beams
        #Küçükçiftlik Park
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Dehşet dolu kazada üniversiteli gencin bacağı koptu!
        Dehşet dolu kazada üniversiteli gencin bacağı koptu!
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        Brazao'da sıcak gelişme!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        7 kız çocuğuna cinsel istismar! Gitar hocası tutuklandı!
        7 kız çocuğuna cinsel istismar! Gitar hocası tutuklandı!
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri