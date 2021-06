Global Wellness Day 12 Haziran'da kutlanıyor!

12 Haziran Cumartesi günü onuncusu düzenlenecek olan Global Wellness Day, Covid-19 salgını sebebiyle dünya çapında online olarak kutlanacak.

Birçok ünlü konuşmacı ve uzmanın katılacağı etkinlik GWD’nin YouTube kanalından izlenebilecek. Tüm dünyadan katılımcılarla kutlanacak Global Wellness Day, Türkiye saatiyle 09.00 - 21.00 arası takip edilebilecek.

İyi yaşamın dünyadaki öncülerinden, Global Wellness Day’in kurucusu Belgin Aksoy, “Her 10 kişiden 1'inin ruh sağlığı bozukluğu yaşadığı bir dünyada, zihnimizi ve ruhumuzu korumak için gerekli adımlar atılmalıdır. Gençler yetişkinlerden daha savunmasızlar; bir araştırmaya göre, 16 ile 24 yaşları arasındaki kişiler yalnızlık hissini en çok bildiren grup. Genç yetişkinlerin çoğu, başkalarıyla bağlantı kurmak için zaten çok utangaç ve içe dönük; Covid-19 kesinlikle duruma yardımcı olmuyor. Bu nedenle, onuncu yılında Global Wellness Day (GWD) kutlamasının ana teması, "Bir gün, tüm yaşamınızı değiştirebilir!" sloganıyla - beslenme, fiziksel egzersizler ve şefkatli topluluklar oluşturmanın yanı sıra “zihinsel sağlığımızı korumaya” odaklanmak olacak” dedi.

Yeni Zelanda’dan başlayıp Los Angeles’da son bulacak 12 saatlik canlı yayın kutlamasına dünyanın dört bir yanından katılacak olan ünlü ve alanında uzman isimler arasında Uluslararası Aktör ve Senarist – Said Taghmaoui, İngiltere Eğitim Bakanlığı’nın Gençlik ve Ruh Sağlığı Elçisi – Dr. Alex George, küresel meditasyon seansına liderlik edecek olan Hayırsever, Manevi Lider ve Barış Elçisi – Sri Sri Ravi Shankar, Ödüllü Görüntü Yönetmeni, Netflix’de üçüncü sezonu yayınlanmakta olan Moving Art’ın Yönetmen ve Yapımcısı – Louie Schwartzberg, Hayırsever, Rancho la Puerta'nın Kurucu Ortağı ve "İyi Yaşamın Babanesi" olarak tanınan, 99 yaşındaki – Deborah Szekely, TED konuşması ile 9,4 milyondan fazla izlenmesi olan Shaolin Temple Avrupa’nın Yöneticisi – Master Shi Heng-Yi, New York Times'ın en çok satan yazarı, zihin, beden ve ruh sağlığı uzmanı – Kimberly Snyder, Biyofizikçi ve eski NASA bilim adamı – Fred Maxik, sosyal ve çevresel değişim için müzik yapan uluslararası sanatçılar grubu – NYADO, Cezayir'in Elit Sporlardan Sorumlu Bakan Temsilcisi - Salima Souakri, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan ve üç kez altın madalya alan Cezayirli güreşçi – Abdelkarim Fergat, Polonyalı Akordeon Virtüözü – Marcin Wyrostek, Opera Sanatçısı – Boyd Owen, YouTube’da 36 milyondan fazla izlenme sayılarıyla İrlandalı ikiz Vegan Beslenme Uzmanları – Steve & Dave (The Happy Pear),Yazar, Konuşmacı ve Bütünsel Yaşam Mentoru – Clara Seren Amram, Ünlü Yogi ve Yoga Revealed’ın Kurucusu – Andrew Sealy, Nörobilimci ve İtalya, Parma Üniversitesi Stres Fizyolojisi Laboratuvarı Başkanı – Dr. Andrea Sgoifo; Global Wellness Institute Başkanı ve CEO'su – Susie Ellis’in yanı sıra Global Wellness Day Kurucusu – Belgin Aksoy ve oğlu tandem yamaç paraşüt uçuşu yapacak ve Dünya Rekortmeni Wingsuit BASE Jumper – Cengiz Koçak, iki yamaç paraşütü arasından wingsuiti ile nefes kesici bir geçiş gerçekleştirecek.

Global Wellness Day, 2012'de tek bir ülkede kutlanırken şimdi, Yeni Zelanda'dan Hawaii'ye 170’den fazla ülkede ve on binlerce farklı noktada eş zamanlı olarak kutlanıyor.

Bu yıl GWD’yi kutlayan yeni ülkeler arasında Barbados, Cezayir, Suudi Arabistan, Laos, Malezya, Venezuela ve Endonezya bulunuyor.

Etkinlik dünyaca ünlü Amerikalı sunucu ve yapımcı - Oprah Winfery, ünlü İngiliz sarkıcı-söz yazarı - Robbie Williams, ödüllü İngiliz aktris - Dame Julie Andrews, eski Sussex Dükü ve Düsesi - Prens Harry ve Meghan Markle, Romanya Prensi Radu, Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı - Nicos Anastasiades ve Maldivler Gençlik, Spor ve Toplumun Güçlendirilmesi Bakanı - Ahmed Mahloof gibi daha bir çok ünlü ve hükümetin desteğini aldı.

Şimdiye dek tüm dünyada 350 milyondan fazla kişiye ulaşan GWD, hem bedensel hem de ruhsal olarak daha iyi olmayı hedefliyor.

Bireyleri ve toplumu, “iyi yaşam” konusunda bilinçlendirmek için herkesi tüm dünyayla aynı günde, 12 Haziran’da “daha iyi bir yaşam için evet” demeye davet ediyor.