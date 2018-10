Go Ahead Eagles - Cambuur Leeuwarden maç önü

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Go Ahead Eagles, 26 Ekim 2018 Cuma günü Cambuur Leeuwarden takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Go Ahead Eagles 23 puanla 1. sırada, Cambuur Leeuwarden 17 puanla 7. sırada bulunuyor. Go Ahead Eagles son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Cambuur Leeuwarden, son 5 maçında 5 galibiyet, lik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 180. İddaa'da Go Ahead Eagles kazanır 1.30, berabere biter 4.30, Cambuur Leeuwarden kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Go Ahead Eagles son hafta oynanan Den Bosch maçında 1-2 yenildi.

Cambuur Leeuwarden ise Telstar Ijmuiden karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, alan Go Ahead Eagles, 15 gol attı ve 3 gol yedi.

Cambuur Leeuwarden ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cambuur Leeuwarden, 6 gol atarken 9 gol yedi.

