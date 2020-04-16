Göbek eriten diyet nasıl yapılmalı?

Göbek eritme egzersizleri, sadece kas yapar yağları eritmez ve bu açıdan diyetle beraber uygulamanız, daha sağlıklı kilo vermeniz demektir.

Göbek bölgesinde oluşan yağlanmaların çok olması sağlık açısından sakıncalıdır. Çünkü organların üst bölgede toplanması yüzünden etkilenme olasılığı yükseliyor. Bu bölgede oluşan kilolar; kalp ve damar hastalıkları, tip2 diyabet, kolon kanseri ve uyku apnesi gibi hastalıkları, ortaya çıkarabiliyor. Çok kötü ihtimal olarak da bu bölgenin yağlanması ölüm riski oluşturabilecek hastalıklara meydan veriyor.

Göbek Bölgesi İçin Diyet Nasıl Olmalıdır?

Diyet Seçimi; öncelikle göbek bölgenizi değil genel olarak kilo vermenizi sağlayan bir diyet programı seçmelisiniz. Ve egzersizlerle desteklemelisiniz. Bazı çayların etkili olduğu söylense de diyet uygulanmadığı sürece etkisi olmamaktadır.

Karbonhidratı Azaltma; karbonhidrat içeren makarna, pirinç, ekmek ve paketlenmiş içerikli gıdalar yerine karbonhidrat açısından daha az içeriğe sahip meyve ya da sebzelere yönelebilirsiniz. Rezene Brokoli, Yeşilbiber, Kırmızıbiber, Brüksel lahanası, Mantar, Kuşkonmaz, Bamya, Salatalık, Marul Ispanak, Pazı, Karalahana,Lahana,Maydanoz, Kişniş, Fesleğen, Kekik, Kereviz ve Turp daha az karbonhidrat içeren gıdalardır.

Protein Tüketimini Yükseltin: Tavuk eti ya da kırmızı etin yanında çok fazla protein içerikli gıdalar da tüketilebilir. Susam, Ay çekirdeği, Nohut, Soya, Yulaf, Yumurta, Ceviz, Fıstık, Kabak çekirdeği, Mercimek, Fasulye,Peynir, Süt ve Yoğurt protein içerikli alternatifiniz olacak gıdalardır.

Şekeri Tamamen Unutun:Meyve ve sebzelerin içerisinde yeterli miktarda şeker bulunmaktadır o yüzden rafine edilmiş şekerden tamamen uzaklaşmanız yağlanmanızı önleyecektir. İşlenmiş şekerli gıdalar hiç bir vitamin ya da mineral değer içermez tamamen zarar verici bir etki sağlayarak kilo aldırır.

Besin Lifi Tüketimini Çoğaltın:Sindirim için oldukça gerekli olan besin lifi yağların çabuk atılmasına da çok etkili olmaktadır.Günlük besin lifini 10 gram fazla almak % 3,7 oranında karın bölgesindeki yağı azaltıyor. Bu açıdan diyetle beraber uyguladığınızda ne kadar etkili zayıfladığınızı görebilirsiniz. Ispanak, brokoli, lahana, fasulye karnabahar, kereviz, kabak, gibi besin lifli gıdaları tüketmeniz zayıflamanıza etkili olacaktır.

Göbek eritmek için bu tarz beslenme içerikli gıdaları bir liste halinde çıkararak diyet listesi oluşturabilirsiniz. Bunun yanında egzersizler yaparak bir takviye programı oluşturun ve düzenli hareket sonucunda daha rahat kilo vermeyi sağlayın.

Egzersiz yaparken nabzın yükselmesi gerekmektedir. 20 ya da 30 dakika boyunca nabız yükselmesi yağları yakmada fayda sağlamaktadır. Haftada en az 150 dakika egzersiz yapılması kilo vermek için uygun olan bir süre olarak belirtilmektedir. Bu süreyi yaşınıza ve durumunuza göre ayarlayabilirsiniz.