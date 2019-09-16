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HaberlerGündemSon dakika: Göcek'te yat faciası! 15 kişilik yelkenlide feci son - Haberler

Göcek'te yat faciası! 15 kişilik yelkenlide feci son

AA

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi Kitlebükü Koyu'nda "Medsum" isimli 15 kişinin bulunduğu ahşap gulet yatta çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Alevlerin hızla yayıldığı yattaki Fransız uyruklu bir kişi öldü. Yangından denize atlayarak kurtulmaya çalışan 14 kişiden 4'ü hafif yaralandı.

yat yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanarak batan gulet (yelkenli) yattaki Fransız uyruklu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Göcek Mahallesi Kitlebükü Koyu'nda "Medsum" isimli 15 kişinin bulunduğu ahşap gulet yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM 5" gemisi tarafından yangına müdahale edildi.

Yangın sırasında denize atlayan 14 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak Göcek Limanı'ndaki iskeleye getirildi. Hafif yaralandığı belirtilen 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yanarak batan yattan çıkamayan Fransız uyruklu Bertinotti Pierre (70) ise hayatını kaybetti. Pierre'in cesedi dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.

 

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