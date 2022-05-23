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Haberler Gündem 3. Sayfa Göçmen kaçakçılığı yapan 8 kişi tutuklandı
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Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 8 kişi tutuklandı

Van'da, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı yapan 8 kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı yapan 8 kişi tutuklandı
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AA

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 5 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı, suçta kullanılan 3 araca el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.

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