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Godzilla ile Kong ölçü olacak

Warner Bros'un 2021'deki filmlerini sinema salonlarıyla birlikte djital platformda da yayınlamasını sonuçları 'Godzilla vs. Kong' ile ölçülecek. Sinema salonlarında 26 Mart'ta gösterime girecek olan filmin dijtial platformda da yayınlamasına rağmen ne ölçüde hasılat yapacağı merak konusu

Godzilla ile Kong ölçü olacak
Godzilla ile Kong ölçü olacak
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HABERTURK.COM

Godzilla ve Kong'un mücadelesini hikâye edinen 'Godzilla vs. Kong'dan fragman yayınlandı.
Sinema tarihinin iki ikonik canavarı olan Godzilla ile Kong'un mücadelesini hikâye edinen 'Godzilla vs. Kong', 26 Mart'ta gösterime girecek.
Adam Wingard'ın yönettiği, Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Eiza González, Shun Oguri, Julian Dennison, Lance Reddick, Kyle Chandler, Demián Bichir 'in başrolünü üstlendiği film, yapımcısı Warner Bros'un daha önce açıkladığı gibi sinema salonlarıyla eş zamanlı olarak dijital platformda da yayınlanacak.

'Godzilla vs. Kong', bir filmin sinema salonlarıyla birlikte dijital platformda yayınlanmasının sonuçlarını gözler önüne serecek bir film olma özelliğine sahip.
Bilindiği üzere Warner Bros, 2021'deki filmlerini sinema salonlarıyla birlikte dijital platformda eş zamanlı olarak yayınlayacağını duyurmuş, bu karar sinema sektöründe tartışmalara neden olmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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