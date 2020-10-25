Yaylı enstrümanlar ve piyano ile uyum içerisinde yakaladığı vokal performansıyla etkileyici bir ahenk yakalayan sanatçı Gökcan Sanlıman, sevenlerini derin bir yolculuğa çıkarıyor.
Uzun zamandır albüm hazırlıklarını sürdüren ve titizlikle çalışan Gökcan Sanlıman'ın albüm öncesi son single'ı 'Olsun Sevgilim', tüm platformlarda yerini aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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