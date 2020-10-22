Gökcan Sanlıman'dan 'Olsun Sevgilim'

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Sanatçı Gökcan Sanlıman, 4. stüdyo albümü öncesi albümün habercisi olan 'Olsun Sevgilim' adlı şarkısını dinleyicilerle buluşturuyor. Sözü ve müziği Gökcan Sanlıman'a ait olan şarkının düzenlemesinde Alex Tsyntsaru imzası bulunuyor.

Yaylı enstrümanlar ve piyano ile uyum içerisinde yakaladığı vokal performansıyla etkileyici bir ahenk yakalayan sanatçı, sevenlerini derin bir yolculuğa çıkarıyor.

Uzun zamandır albüm hazırlıklarını sürdüren ve titizlikle çalışan Gökcan Sanlıman'ın, albüm öncesi son single'ı olan Olsun Sevgilim şarkısının klibi Deniz Özgün yönetmenliğinde çekildi. Klibinde piyano çalan Gökcan Sanlıman'a etkileyici bir dans koreografisi eşliğinde iki dansçı duygusal görüntüler ile eşlik ediyor.

Çalışmasında aşkı piyanonun başında yalın bir şekilde anlattığını ifade eden başarılı sanatçı, duygularını şu sözlerle ifade etti:

'Olsun Sevgilim', piyanoda bestelediğim ve sade olmasını istemem nedeniyle aranjmanında da olabildiğince çabasız ve net davrandığım bir şarkı oldu. Duygularımı beni dinleyenlere bir piyano ve hüzünlü yaylılar eşliğinde, onlarla dertleşir gibi anlatmak istedim.

Gökcan Sanlıman'ın yeni albümü öncesi son teklisi 'Olsun Sevgilim', 23 Ekim itibarıyla tüm platformlarda yerini alacak.