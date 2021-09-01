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Gökdelen filmi oyuncuları kim? Gökdelen filmi konusu ne?

Son yıllarda çekilen aksiyon filmlerinden biri olan Gökdelen filmi bu akşam Kanal D ekranlarında televizyon izleyicisi ile buluşacak. 2018 ABD yapımı Gökdelen filminin yönetmenliğini Rawson Marshall Thurber yapıyor. Gökdelen filmi oyuncuları kim? Gökdelen filmi konusu ne? İşte merak edilenler...

Gökdelen filmi oyuncuları kim? Gökdelen filmi konusu ne?

Yapımcılığın Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia ve Rawson Marshall Thurber'in üstlendiği Gökdelen filminin çekimleri 125 milyon dolara mal oldu. 2018 Temmuz'da vizyona giren Gökdelen filmi toplamda 304.9 milyon dolar gişe yaptı.

GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NE?

Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin’deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.

GÖKDELEN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Dwayne Johnson
Neve Campbell
Chin Han
Roland Møller
Noah Taylor
Byron Mann
Pablo Schreiber
Hannah Quinlivan

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