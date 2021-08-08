Gökhan Göz'den 'Fatoş Yelliler' açıklaması: Hakkımı helal etmiyorum!

"Şu anda tüm sevinçlerin üzerinde bir gölge var"

"Hakkımı helal etmiyorum!" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu. Yeni bir açıklama yapan ve 'Konuşursam insan içine çıkamazlar' diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti. Açıklamada geçen kişinin ünlü bir isim olduğu iddia ediliyordu. O kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü.

Gökhan Göz ile eski sevgilisi Gülşah Saraçoğlu

"YASAK AŞK" İDDİALARINA YANIT

Adı 'yasak aşk' iddialarına karışan Yelliler, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yaptı. Fatoş Yelliler, "Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur. Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan Göz Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekte idi. Bu doğrultuda kendisi hakkında yapılan çirkin ifadelerin haksız olduğunu, hem kendisinin hem de ailesinin Türkiye'de saygın kişilerden olduğunu belirtmek isterim. Nitekim silahlı saldırıya maruz kaldıktan sonra kendisinden yardım istemem neticesinde; Gökhan Bey merhametli ve vicdan sahibi bir kişiden beklenebileceği gibi bu süreçte destekte bulunmuştur." dedi.

"BU OLAYLARLA DAHA FAZLA ANILMAK İSTEMİYORUM"

Yelliler, sözlerini, "Yaşanılanlar sebebiyle derin üzüntü içinde olduğumu, bu olaylarla daha fazla anılmak istemediğimi ve bu açıklamanın konu hakkında yaptığım son açıklama olduğunu belirtirim." şeklinde noktaladı.

FATOŞ YELLİLER: HERKESTEN ANLAYIŞ BEKLİYORUM

Ardından Türkücü Berdan Mardini ile boşanmak üzereyken modacı Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşayan Gökhan Göz'le ilişkisi olduğunu açıklayan Fatoş Yelliler, özür diledi.

Yelliler, "Neden böyle bir açıklama yaptığıma dair çok sayıda mesaj aldım. Bu açıklamayı yapmak zorundaydım çünkü olaylar böyle gelişti. Dolayısıyla ben dediğim gibi bir boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı. Bunlara ben sebep olduğum için çok üzgünüm. O yüzden kendisinden ve ailesinden özür diliyorum. Bu konuyla ilgili yapacağım bu son açıklama. Herkesten anlayış bekliyorum. Bu süreçte de ailemin yanında, Fransa'ya dönmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

GÖKHAN GÖZ: ÖZRÜNÜ KABUL ETMİYORUM

Yelliler'in bu sözlerinin ardından Gökhan Göz, "Özrünü kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Fatoş Yelliler’i destekleyen her kadın da onun gibi mezhebsizdir." şeklinde konuştu.

ESKİ EŞTEN MANİDAR PAYLAŞIM

Mardini ise eski eşinin açıklamasından sonra sosyal medya hesabından, "Herkes fıtratına uygun kişilerle olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsiniz." paylaşımında bulundu.

BOŞANDILAR

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Berdan Mardini ile Fatoş Mardini hakkındaki ayrılık iddiaları doğru çıkmıştı. Ünlü türkücü, eşiyle birlikte olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmiş ve çift hakkında boşanma dedikoduları ortaya atılmıştı. İddialar sonrasında Berdan Mardini cephesinden açıklama gelmişti.

Basında çıkan ayrılık haberlerini doğrulayan Mardini, mart ayında avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Basın açıklaması... Ülkemizin değerli sanatçılarından müvekkilimiz Berdan Mardini'nin boşanma süreci ile ilgili bir kısım ulusal basın ve haber ajanslarında yapılan haberlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.

Fatoş Yelliler ile eski eşi Berdan Mardini

Taraflar arasında evliliklerinin başlangıcında bulunan duygu ve düşünce birliği zamanla yerini fikri çatışmaya bırakmış olup şiddetli geçimsizlik halinin doğması sebebiyle ortak yaşam her iki taraf açısından da çekilemez hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı almışlardır.

Taraflar boşanmanın mali ve sair sonuçları ile velayetin babada kalması hususlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yoluyla 29.03.2021 tarihinde evliliklerini sonlandırmışlardır.

Bu süreçte müvekkilimiz hakkında sosyal medya ve basın organlarında hakaret ve iftirada bulunan kişilerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı önemli bildiririz.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.

Berdan Mardini

Vekili

Av. Nezir Burak Beliktay...

Yolları ayrılan çiftin, Ezmira ve Miran adında iki çocukları bulunuyor.