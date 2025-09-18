Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gökhan Özen, aşkını ilan etti - Magazin haberleri

        Gökhan Özen, aşkını ilan etti

        Gökhan Özen, sevgilisiyle ilk kez fotoğraflar paylaşarak aşkını ilan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 22:04 Güncelleme: 18.09.2025 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşkını ilan etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şarkıcı Gökhan Özen, uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak Özen, sevgilisiyle olan ilişkisini, paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

        Aşkını ilan eden Gökhan Özen paylaşımında şunları kaydetti; "25 yıllık sanat kariyerimde özel hayatım ile göz önünde olmamayı tercih ettim. Şarkılarım, konserlerim, kısacası sanatım dışında gündem olmayı hiç sevmedim. Bugün ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum ki kimse kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın. Magazinden ve kameralardan uzak şekilde yaşamayı tercih ettiğim özelime, medya ve magazin basını mensubu dostlarımın saygı duyacağından eminim."

        REKLAM

        Öte yandan Gökhan Özen, 2010'da Selen Sevigen ile evlenmiş, ikili 2016'da tek celsede boşanmıştı. Çiftin, bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gökhan Özen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        "Afganistan'daki üssü geri istiyoruz"
        "Afganistan'daki üssü geri istiyoruz"
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor