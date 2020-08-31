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Bir süredir Amerika'da yaşayan şarkıcı Gökhan Özen'in babası Osman Nuri Özen, 2 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonrası yaşamını yitirmişti. Şarkıcı, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla babasını andı.

40 yaşındaki şarkıcı, babasının fotoğrafını yayınlayarak özlemini şu şekilde dile getirdi:

Allah senden razı olsun aslan babam. Tek başına çalıştın, yedirdin, okuttun... Boğazımızdan bir lokma haram geçirmedin. İlgini, sevgini, vaktini, bilgini eksik etmedin. Hayvanları sevdin, insanları sevdin, doğayı sevdin. Ardından herkes aynı şeyleri söyledi. Herkese adamlık dersi verdin ve gittin. Seni çok özlüyorum. Mekanın cennet olsun.