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        Haberler Müzik Göksel'in 'Pardon' imajı

        Göksel'in 'Pardon' imajı

        Şarkıcı Göksel, 14 Şubat'ta yeni albümü 'Pardon'u müzikseverlerle buluşturacak. Albüm kapağındaki fit görüntüsüyle dikkat çeken Göksel'in, 8 kilo verdiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 10:54 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:21
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        Yeni albüm, 8 kiloya bedel
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        Göksel'in, 10'uncu stüdyo albümünün açılış şarkısı 'Pardon'u 14 Şubat'ta yayınlanacak. Şarkıcı, dün gece albümden yayınlanacak olan ilk şarkı 'Pardon'un kapağını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

        Yeni albümü öncesi 8 kilo veren Göksel'in fit görüntüsüyle dikkat çekti.

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