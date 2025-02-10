Göksel'in 'Pardon' imajı
Şarkıcı Göksel, 14 Şubat'ta yeni albümü 'Pardon'u müzikseverlerle buluşturacak. Albüm kapağındaki fit görüntüsüyle dikkat çeken Göksel'in, 8 kilo verdiği öğrenildi
Giriş: 10.02.2025 - 10:54 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:21
Göksel'in, 10'uncu stüdyo albümünün açılış şarkısı 'Pardon'u 14 Şubat'ta yayınlanacak. Şarkıcı, dün gece albümden yayınlanacak olan ilk şarkı 'Pardon'un kapağını sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Yeni albümü öncesi 8 kilo veren Göksel'in fit görüntüsüyle dikkat çekti.
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