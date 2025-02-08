Göksu Deltası'nda sazlık yangını

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti’nde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kum Mahallesi sınırları içerisindeki sazlıkta çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahalede zorlanılırken, alevlerin çevreye yayılmaması için önlem alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.