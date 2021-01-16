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HaberlerYaşamÇatıdan gelen sesle irkildi... Gökten başına servet yağdı - Haberler
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Gökyüzünde ışık gördü, 3 saniye sonra evinin çatısına göktaşı düştü

Bursa'da evinde otururken gece ışık gören vatandaşın çatısına gökten taş düştü. Göktaşı olduğunu düşündüğü taşlara gözü gibi bakan vatandaş, taşlardan bir tanesini müzeye bağışlayacağını, diğerlerini ise satmak istediğini belirtti

Çatıdan gelen sesle irkildi... Gökten başına servet yağdı - Haberler
İHA

Uludağ eteklerindeki bir köyde yaşayan Mehmet Ali Erkeş, 7 Aralık 2020 tarihinde gece saat 03:00'de uyku tutmayınca balkona çıkıp gökyüzünü izlemeye başladı.

İHA'nın haberine göre Erkeş, gökyüzünü izlediği sırada bir ışık parlaması gördü. Gördüğü ışık parlamasından 3 saniye sonra evinin çatısından gelen şiddetli sesle irkildi.

İlk başta bu sese anlam veremeyen Erkeş, sabah evin çatısına baktığında gördüğü manzarayla hayretler içinde kaldı. Evinin çatısına simsiyah bir taşın düştüğünü gören Erkeş bu taşın çatıya saplandığını gördü.

Taşı tornavida yardımıyla sıkıştığı yerden çıkaran vatandaş gördüğü ışıkla bu taşın arasında bir bağlantı olabileceğini düşünerek, evinin çevresini aramaya başladı.

Evinin 300 metre çevresinde de bu bölgede daha önce görülmeyen bu taşlardan 7 tane buldu.

Göktaşına taşlara gözü gibi bakıp saklayan vatandaş, bu taşları, kıymetini veren olması halinde satacağını söyledi.

Başından geçen olayı anlatan Mehmet Ali Erkeş, "Bir gece saat 03:00 civarı uykum dağıldı. Evin balkonuna çıktım, kendime bir kahve yaparak gökyüzünü izlemeye başladım. O gece gökyüzündeki yıldızların çok yakın olduğunu fark ettim. Tabiri caizse elimi uzatsam yıldızlara değecektim. Ben gökyüzünü izleyip kahvemi içerken, gökyüzünden bir ışık parladığını gördüm. Bu ışık parlaması bir yıldız kaymasına benziyordu. Gökyüzündeki parlamadan birkaç saniye sonra evimin çatısından küt diye ses geldi.

Ben evin dışına çıkarak baktım, biri benim evime taş mı atıyor diye. Evin etrafını gezdiğimde kimsenin olmadığını gördüm. Sonra gidip yatağıma yatıp uyudum. Sabah kalkıp kahvaltı yaparken, gece çatıdaki sesi merak edip, çatıya çıkarak incelemeye başladım. Gördüğüm manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadım. Bir taşın demir sacı delerek çatıya saplandığını gördüm.

Çatıyı delen taşı tornavida yardımıyla çıkarttım. Sonra ben bu taşı inlemeye başladım. Arkadaşlarıma anlattım. Bana bunun bir göktaşı olabileceğini söylediler. Evimin çevresinde arama yaptığımda evimin çatısına düşen ve bu bölgede daha önce görmediğim taşlardan 7 tane buldum. Göktaşına çok benziyorlar. Bu taşların araştırılmasını istiyorum. Bu taşlar göktaşı ise, taşlardan bir tanesini müzeye bağışlayacağım. Diğer taşlarıysa iyi bir teklif gelirse satmayı düşünüyorum. Elimde bulunan taşların ağırlığı 5 kilonun üzerinde" dedi.

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