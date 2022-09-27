Portekizli gazeteciler, Jorge Jesus'un peformansını değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Portekizli gazeteciler, Jorge Jesus'un peformansını değerlendirdi

Fenerbahçe'de kısa sürede takımın çehresini değiştiren Jorge Jesus ve ekibinin grafiği her geçen gün yükseliyor. Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaşırken; Portekizli gazeteciler, Jesus'un peformansını Habertürk Spor'a değerlendirdi

ABONE OL
  • Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, oynadığı futbolla taraftarını adeta mest ediyor. "Golcü kimliği"ne yeniden kavuşan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de uzun yıllar sonra taraftarına görmek istediği Fenerbahçe'yi izlettirirken, istatistikleri de alt üst etti.
  • Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 maçın 4'ünde 3 gol ve üstünde gol atmayı başardı, maç başında 3.33'lük gol ortalaması yakaladı. Avrupa Ligi'nde de mücadele eden sarı-lacivertliler, 3. eleme turu, play-off turu ve grupta oynadığı 6 maçta da 14 gol atma başarısı gösterdi.
  • Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    3 MADDEDE JESUS ETKİSİ

    - Jesus'un isteğiyle, tesislerin duvarları kulübün tarihi başarılarını hatırlatan görsellerle donatıldı. 

    - Tesis içerisinde disiplini getiren ve telefon kullanımını yasaklayan 68 yaşındaki teknik adam, oyuncu grubunun arasındaki diyalog seviyesini artırdı.

    - Fitness salonunda başlayan antrenmanlar sahada devem ederken, çalışma temposu büyük fark yarattı. Fenerbahçe, 90. dakikada bile rakibe pres yapabilen bir takıma dönüştü.
  • Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    PORTEKİZLİ GAZETECİLER HABERTÜRK İÇİN YORUMLADI

    Sergio Khritinas (Record):
    FENERBAHÇE'NİN HÜCUM PERFORMANSI ŞAŞIRTMIYOR

    Fenerbahçe'nin gol sayısı beni çok şaşırtmadı. Jesus'un gol makinesi gibi takım yaratması, özellikle futbolcuların oyuna yaklaşımının sonucu. Jesus'un takımları santrforlarını topla buluşturma ve onları pozisyona sokma konusunda her daim 'özel' oluyor. Bu kadar çok oyuncuyla hücum ederken savunmayı da iyi ayarlamanız gerekiyor. Savunmada sağlam durursanız çok sayıda insanla da hücum edebilirsiniz. Bence Jesus aradaki farkı burada yaratıyor.
  • Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    YABANCI BİR ÜLKE, DİL VE KÜLTÜRE RAĞMEN İYİ İŞ ÇIKARMIŞA BENZİYOR

    Fenerbahçe'yi bu sezon ligde çok izlemedim ama Jesus, yabancı bir ülke, kültür ve dile gitmesine rağmen iyi iş çıkarıyor gibi görünüyor. Üstelik birçok yeni transfer yaptılar ve onlarla bir şeyleri oturtma süreci de meşakatli. Elbette sezonu lig ve Avrupa'da nasıl sonlandırdığına bağlı ancak şu an gelecek vadeden bir performans sergilediğini söyleyebilirim.
  • Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    ÖNCELİĞİ HER ZAMAN LİGİ KAZANMAK

    Jorge Jesus bazen fazla talepkar olabiliyor. Oyuncularından çok fazla şey istiyor ama sonuçlar güzel giderken onunla çalışmak çok keyifli ve oyuncular durumdan gayet memnun oluyor. Ama sonuçlar kötü olursa bazı oyuncular için işler yolunda gitmeyebilir. Bazıları bu durumun altından kalkamıyor. Bazı oyuncular onunla gayet iyi ilişkiler kurarken bazıları mental açıdan bu durumla baş edemiyor. Jesus'la çalışmanın handikaplarından biri de bu. 
  • Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Her zaman söylediğimiz gibi Jorge Jesus'un ilk amacı ligi kazanmak oluyor. Şu anda beklentiyi çok yukarıya çıkarmamak istiyordur ancak içten şekilde inanıyorum ki Avrupa Ligi'nde de iyi işler yapmak için yoğun çaba harcıyordur ama önceliği ligde şampiyonluktur. Fenerbahçe'deki ilk sezonu olduğunu da hesaba katarsak ikisi arasında kalsa Avrupa Ligi'ni değil; ligde şampiyonluğu seçer.
  • Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Brezilya'dayken çok mutlu olduğu bir sır değil. Atletico Mineiro teknik direktör arıyor, belki Jorge Jesus'la ilgilenirler ama Jesus'nun sezon sonuna kadar konsantrasyonu Fenerbahçe'de olur.
  • Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Mario Cagica (BolaNaRedePT): İLK SEZONUNDA TAKIMLARDA ANINDA ETKİ BIRAKIR

    Jorge Jesus'un takımları hücumda sağlam oluyor. Bu oyun tarzını seviyor. Bunun dışında Fenerbahçe bazı yeni oyunculara yatırım yaptı, bu yüzden bu performans sürpriz değil.
  • Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Şampiyonluk için mücadele edecek ve Avrupa Ligi'nde sürpriz yapmaya çalışacaktır. Genellikle, Jorge Jesus'un takımları Jorge Jesus'un etkisine sahiptir. Genellikle ilk sezonunda takımlarında anında etki bırakır. Başarının anahtarı, oyuncularıyla iyi ilişkiler kurabilmek ve özgüvenini kullanmaktır. Ve ayrıca oyuncularının fiziksel durumu çok önemlidir.
  • Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Portekiz'de harika yıllar geçirdi, özellikle Benfica'daki ilk sezonunda. Ondan sonra Portekiz'de iyi performans göstermedi: çok yatırım yapıldı ve sonuç gelmedi. Ama çok güzel eserleri vardı. 
  • Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    LİG VE AVRUPA ARASINDA KALSA LİGDE BAŞARIYI SEÇER

    Ligi de Avrupa'yı da kazanmaya çalışması gerekiyor. Ama tabii ki, ligde önceliğe sahip olması gerekiyor ama bence, bazen Avrupa kupalarına genellikle fazla itibar etmiyor. Ve bunu her ikisinde de iyi performans gösterecek iyi bir kadroya sahip olduğunda yapıyor. 
  • Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Portekiz'de yeni bir krediye sahip olması için Fenerbahçe'de iyi bir performans göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Benfica'daki son iki sezonu kötüydü ve burada çok fazla kredi kaybetti.
  • Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Duarte Monteiro (zerozero.pt): GOL ATMAK JESUS TAKIMLARININ MARKA İMAJI!

    Gol atmak, çok gol atmak her zaman Jorge Jesus'un takımlarının bir "marka imajı" olmuştur. Takımları her zaman nasıl fırsatlar yaratacağını, yaratıcı olacağını ve dolayısıyla nasıl gol atılacağını biliyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'deki bu rakamlar beni şaşırtmıyor, çünkü bunlar Jorge Jesus'un bize alıştırdığı şeyler. Örneğin, benim için 2009/2010'da Benfica kadrosu Jorge Jesus tarafından "yaratılan" en iyi takım; Pablo Aimar, Javier Saviola, Di Maria ve Oscar Cardozo gibi oyuncular etrafında dönen bir hücum makinesiydi.
  • Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun taraftarlar tarafından beğenileceğini düşünüyorum. Bu biraz önce söylediğim anlamda geliyor; saldırgan, çekici ve eğlenceli. Bu noktada Jorge Jesus olağanüstü bir iş çıkarmaya devam ediyor. Ancak Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elendiğinde Şampiyonlar Ligi'ne ulaşamadığını ve bunun Jorge Jesus'un işinde çok olumsuz bir nokta olduğunu unutamayız. Ve bu ilk değildi çünkü Benfica ve Sporting'deyken de elenmişti. O mükemmel bir koç ama egosu ve inatçılığı çoğu zaman ona problem yaratıyor.
  • Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Jorge Jesus, kusurları olan mükemmel bir koç. Jorge Jesus hatalarını nadiren kabul eder ve hatayı her zaman başka yerde arar. Bu benim için Jorge Jesus'un en büyük sorunu.
  • Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    AVRUPA LİGİ İLE HESAPLAŞMAK İSTİYOR

    Jorge Jesus her zaman şampiyonluğun en önemli şey olduğunu söyler. Benfica ve Sporting'te de böyle oldu ve bir dereceye kadar yanlış değil. Ama her zaman uluslararası bir yarışma kazanmak istediğini söylediği için Avrupa Ligi'ne önem verdiğini düşünüyorum. Benfica ile iki kez yakındı, ancak iki finali de kaybetti. 
  • Gol atmak Jesus'un marka imajı - Portekizli gazeteciler yorumladı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Bunun hala hafızasında olduğuna inanıyorum ve bir şekilde Avrupa Ligi ile hesaplaşmak istiyor, bu yüzden fırsatları olduğunu hissediyorsa kesinlikle kupayı kazanmaya çalışacaktır. Onun için Avrupa'da rekabetçi bir sezon, kariyerinin zirvesi olacaktır.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.