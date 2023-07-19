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        Haberler İş-Yaşam Goldman Sachsın kârı yılın ikinci çeyreğinde düştü  - İş-Yaşam Haberleri

        Goldman Sachsın kârı yılın ikinci çeyreğinde düştü 

        ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net kârı, yılın ikinci çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 58 azaldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 16:37
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        Goldman Sachs'ın kârında düşüş
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        ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs, yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

        Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın ikinci çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58 azalarak 1,2 milyar dolara geriledi. Bankanın 2022'nin aynı dönemindeki net kârı 2,9 milyar dolar olmuştu.

        Kurumun hisse başına kârı 2022'nin ikinci çeyreğinde 7,73 dolar olarak kaydedilirken, 2023'ün aynı döneminde 3,08 dolara düştü.

        Goldman Sachs'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalışla 10,9 milyar dolara indi. Şirket, 2022'nin ikinci çeyreğinde 11,9 milyar dolar gelir elde etmişti

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