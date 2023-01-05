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Bafetimbi Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü 2-1'le geçerken Gomis takımının kurtarıcısı olmaya devam etti! Bu sezon 7 gol kaydeden Gomis, gol krallığında gerilerde yer almasına rağmen puan katkısında zirvede bulunuyor!

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  • Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!

    Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'ın golcüsü Gomis de atmaya devam ediyor. 

     
  • Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!

    Yaz aylarında Icardi ve Seferovic transferleriyle rotasyondaki yeri sorgulanan 37 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılıları sırtlamayı da sürdürüyor.

     
  • Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!

    İstanbulspor'la oynanan maçta 3 puanı getiren golleri kaydeden Gomis, Ankaragücü maçında da galibiyet golünü kaydetti.

     
  • Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!

    SONRADAN DA GİRSE 11'DE DE OYNASA MAÇ KAZANDIRIYOR

    Okan Buruk'un sezon başında santrfordaki tercihi Haris Seferovic olurken Gomis az süre aldığı karşılaşmalarda dahi maç kazandıran golleri attı.
  • Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!

    İlk haftadaki Antalyaspor deplasmanında oyuna son anlarda giren tecrübeli yıldız ayağının tozuyla galibiyeti getirdi. 
  • Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!

    Antalyaspor karşısında 2 dakika oynamasına rağmen katkı sağlayan Gomis, Ümraniyespor deplasmanında da aynı senaryoyu hayata geçirdi. 
  • Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!

    Oyuna 78'de Seferovic'in yerine giren 37 yaşındaki futbolcu 86'da yine galibiyet golünü kazandırdı ve sarı-kırmızılıları tökezlediği süreçte hayatta tuttu. 
  • Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!

    GAZİANTEP VE KASIMPAŞA MAÇLARINDA 1-0 GERİDEYKEN SAHNE ALDI

    Gaziantep FK maçında ise sarı-kırmızılılar 1-0 gerideyken sahne alan Gomis skoru 1-1'e getiren golü kaydederken Kasımpaşa deplasmanında da 20. dakikada skoru 1-1'e taşımıştı. 
  • Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!

    İstanbulspor maçında 15 ve 37. dakikalarda sahne alarak 3 puanı getiren isim olan Gomis, Ankaragücü karşısında da skor 1-1'ken Galatasaray'ı öne geçirdi. 
  • Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!

    Bu sezon forma giydiği 13 maçta 7 gol kaydeden Gomis, gol krallığında gerilerde olsa da takıma kazandırılan puan tablosunda ise zirvede yer alıyor.
  • Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!

    EN ÇOK PUAN KAZANDIRAN OYUNCU

    Söz konusu maçlardaki 7 golüyle Galatasaray'a 13 puan kazandıran tecrübeli oyuncu, Opta'ya göre bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran futbolcu oldu.

     
  • Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!

    Gol krallığında beşinci sırada yer alan Gomis'in önünde ise 8 golle Batshuayi, 9 golle Mbaye Diagne ve Fabio Borini, 10 golle Haji Wright, 13 golle ise Enner Valencia bulunuyor. 
  • Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!

    Gomis ayrıca kazandırdığı 13 puanla birlikte Galatasaray'ın kasasına da 11 milyon 500 bin TL gelir soktu.
  • Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!

    Öte yandan Gomis, Türkiye kariyerinde karşılaştığı 27 takımın 22'sine gol atma başarısı gösterdi.

     
  • Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!
  • Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!
  • Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!
  • Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!

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