Galatasaray'ın Senegal asıllı Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew için hoş geldin mesajı yayımladı.



Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Swensea City'de takım arkadaşlığı yaptığı Ganalı futbolcu Andre Ayew'i etiketleyerek bir mesaj paylaşan Gomis, "Yaşamın güzel olduğu, dünyanın en güzel ülkelerinden birine hoş geldin." ifadelerini kullandı.



Eski takım arkadaşına esprili sözlerle seslenen sarı-kırmızılı oyuncu, "Yanlış gitme. Florya'da buluşalım, Böylece daha az trafik görürsün." değerlendirmesinde bulundu.

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) July 26, 2018

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