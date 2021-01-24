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Gönül Dağı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 13. son bölüm

Gönül Dağı 13. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydın'ın yer aldığı dizi yayın hayatına başladığı ilk günden beri diziseverlerin sıkı takibi altında. Gönül Dağı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 13. son bölüm özeti....

Gönül Dağı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 13. son bölüm

Gönül Dağı 13. son bölümünde; Zahide’nin eski kocası Fikret’in ani gelişiyle birlikte Kaya ailesi şok yaşamıştır. Fikret, Zahide’den bir şans daha istemektedir. Zahide, bu şansı Fikret’e verecek midir? Yıllarca Zahide’ye kavuşma hayali kuran Sefer ne yapacaktır? Gönül Dağı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 13. son bölüm

GÖNÜL DAĞI 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.


GÖNÜL DAĞI 13. SON BÖLÜM ÖZETİ

Taner ve amcaoğulları, SNK Mühendislik tarafından Sivil Havacılık Bölgesine sunum yapmaları için davet edilir.

Taner ve amcaoğulları bu güne hazırlanırken onlara İngilizce bilen birinin yardımı gerekmektedir. Cemile, herkese sürpriz yapar ve Dilek’i çağırır. Taner’in hayalleri için ondan vazgeçen Dilek, sunum günü geldiğinde yapmış olduğu fedakarlığın karşılığını görebilecek midir?



Öte yandan Münir Bey, Asuman ve Ramazan’ın aşkını öğrenir. Asuman’ı annesinin yanına Ankara’ya göndermeye karar verir. Ramazan, buna engel olabilecek midir?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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