Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sevilen dizi Gönül Dağı 24. son bölüm yayınlandı. İşte oldukça heyecanlı geçen bölüm sonrası merakla beklenen Gönül Dağı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 25. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI

— Gönül Dağı (@gonuldagitrt) April 17, 2021

GÖNÜL DAĞI 24. BÖLÜM ÖZETİ

Taner ve amca oğulları, rehin tutuldukları yerden kurtulmanın yolunu ararken, öte tarafta hem Dilek'in hem de amcaoğullarının ailesi telaşlanır. Zamanın iyice daraldığı yerde amca oğullarına kim yardım edecek? Taner ve Dilek’in söz kesme merasimi yapılabilecek mi?

Fikret'in açtığı velayet davasının ilk mahkemesi yapılır. Sefer ve Zahide'nin beraber gittikleri mahkemede herkesi şaşırtacak olan gelişme ne olacak?

Gedelli'ye Ramazan ayı tüm coşkusuyla gelir… Ramazan şenliklerinin ihalesini alan Muammer ve Hüseyin işin içinden çıkamayınca organizasyon amcaoğullarına kalır. Böylelikle kasabada şenlik başlar.